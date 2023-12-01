Пермский период, махонинского размаха

Стало известно, как решаются вопросы в вотчине Дмитрия Махонина – Пермском крае. История касается бизнеса и того, как могут "рулить", выдавая контракты "правильным" поставщикам, и избавляя их от претензий УФАС, чиновники из команды губернатора.
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