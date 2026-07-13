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Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве

Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии прошел в Москве на ADM Raceway с переменчивой погодой: солнце сменялось проливным дождем, и финальные заезды пришлись на подсыхающую трассу.

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