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Несекретные материалы

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Первый шаг к развалу: в ЕС выработан план «противоядия» Орбану – Politico

Первый шаг к развалу: в ЕС выработан план «противоядия» Орбану – Politico

Существуют правила, которые характеризуют и определяют Евросоюз, как историческую организацию. Однако теперь Брюссель идет на разрушение единства и традиций, чтобы продолжать линию русофобии вопреки здравому смыслу.

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