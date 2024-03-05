В Шри-Ланке призвали туристов уважать местные традиции

Шри-Ланка продолжает привлекать все больше туристов из России. Согласно статистике Министерства туризма страны, число россиян, посетивших страну, выросло на 102,3 % (в годовом исчислении — до 218 350 человек).
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