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В Шри-Ланке призвали туристов уважать местные традиции

В Шри-Ланке призвали туристов уважать местные традиции

Шри-Ланка продолжает привлекать все больше туристов из России. Согласно статистике Министерства туризма страны, число россиян, посетивших страну, выросло на 102,3 % (в годовом исчислении — до 218 350 человек).

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Комментарии
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Traveller
Специфическая страна. Слишком много руссо-туристо. Со всеми вытекающими.
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