Жители Карелии потеряли более 6 миллионов после общения с мошенниками

Доверчивые граждане переводят свои деньги и кредитные средства, доверяя звонкам и сообщениям неизвестных Несколько жителей Карелии за сутки лишились более шести миллионов рублей после общения с дистанционными обманщиками.
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