Коган - об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины

Накануне в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украину по урегулированию конфликта. В МИД Турции этот раунд переговоров назвали «не негативным», однако экономист Евгений Коган считает, что стороны продолжают встречаться «для галочки», хотя всего полгода назад такие переговоры были невозможными, а значит «процесс пошел».