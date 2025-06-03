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Коган - об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины

Коган - об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины

Накануне в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украину по урегулированию конфликта. В МИД Турции этот раунд переговоров назвали «не негативным», однако экономист Евгений Коган считает, что стороны продолжают встречаться «для галочки», хотя всего полгода назад такие переговоры были невозможными, а значит «процесс пошел».

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