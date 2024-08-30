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РБК: формат линеек на 1 сентября в школах Москвы будет изменен

РБК: формат линеек на 1 сентября в школах Москвы будет изменен

Школьные линейки в учебных заведениях российской столицы к 1 сентября будут проведены в помещениях. Как правило такие мероприятия проходят на улицах, сообщает РБК со ссылкой на педагогов нескольких школ Москвы.

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