Санкции отменяются: Трамп сделал Путину подарок на 16 млрд долларов

Вчера вечером США и Россия заключили "дизельную сделку". Она больше похожа на поздравление с днём рождения, которое на днях отмечал русский президент.
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Только ПРЕДОПЛАТА ДИЗЕЛЯ и цена по полной ??????
Ох, не нравятся мне такие американские "подарки".... Что-то тут не то!