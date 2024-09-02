Бытовая техника и электроника может подорожать в России осенью на 20%

Произойдет это из-за повышения стоимости логистики и ослабевшего рубля Крупные магазины бытовой техники и электроники в преддверии учебного года традиционно проводят распродажи, но после завершения акций цены на ряд ассортимента могут вырасти на 15-20%, пишет "Парламентская газета".