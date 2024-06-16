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«Образец русского воина»: как Фёдор Толбухин прошёл путь от бухгалтера до Маршала Советского Союза

«Образец русского воина»: как Фёдор Толбухин прошёл путь от бухгалтера до Маршала Советского Союза

16 июня 1894 года родился будущий Маршал Советского Союза и Герой Советского Союза Фёдор Толбухин. Он начал свою профессиональную карьеру на должности бухгалтера, но после призыва в армию проявил себя как талантливый военный, пройдя путь от рядового-мотоциклиста при штабе дивизии до командующего фронтом и группой войск Вооружённых сил СССР.

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