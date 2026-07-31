ФСБ задержала предателя, собиравшего данные о предприятиях ОПК (ВИДЕО)

ФСБ задержала предателя, собиравшего данные о предприятиях ОПК. В Нижегородской области сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом задержали мужчину 1975 года рождения, которого подозревают в участии в деятельности запрещённой в России террористической организации «Артподготовка*».