ФСБ задержала предателя, собиравшего данные о предприятиях ОПК (ВИДЕО)

ФСБ задержала предателя, собиравшего данные о предприятиях ОПК. В Нижегородской области сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом задержали мужчину 1975 года рождения, которого подозревают в участии в деятельности запрещённой в России террористической организации «Артподготовка*».
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