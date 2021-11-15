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Осужденные ЛИУ-23 одели работников Хорольского дома-интерната

Осужденные ЛИУ-23 одели работников Хорольского дома-интерната

В ЛИУ-23 Уссурийска изготовили швейную продукцию для Хорольского дома-интерната для престарелых и людей с ограниченными возможностями.

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