Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге представил распределение домохозяйств по пяти категориям благосостояния, из которых самую многочисленную группу — 3,2 млн семей — составляет категория С.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП Зеленский выдвину...
- SI "Срочно": Третий ...
- Мерц увидел важны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым