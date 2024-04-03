На Украине насчитали почти 500 тысяч новых призывников после решения Зеленского

Госслужба статистики Украины оценила число 25- и 26-летних мужчин в стране в 467 тысяч человек. Как отметили в Госстате страны, по состоянию на январь 2022 года на Украине насчитывалось около 467 тысяч мужчин в возрасте 25-26 лет, однако информация может быть неточной, так как перепись проходила в 2001 году .