В рамках информационно-пропагандистской акции «Мир без экстремизма и терроризма» сотрудники транспортной полиции Южного Урала напомнили студентам о безопасности

Сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в рамках информационно-пропагандистской акции «Мир без экстремизма и терроризма», направленной на предупреждение распространения идеологии экстремизма среди молодежи, проводят занятия со студентами учебных заведений региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии