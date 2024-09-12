В рамках информационно-пропагандистской акции «Мир без экстремизма и терроризма» сотрудники транспортной полиции Южного Урала напомнили студентам о безопасности

Сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в рамках информационно-пропагандистской акции «Мир без экстремизма и терроризма», направленной на предупреждение распространения идеологии экстремизма среди молодежи, проводят занятия со студентами учебных заведений региона.