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В Варшаве заявили, что разрекламированное контрнаступление ВСУ таковым не является

В Варшаве заявили, что разрекламированное контрнаступление ВСУ таковым не является

Дмитрий Макеев/РИА Новости Польский генерал Полько заявил, что контрнаступление ВСУ не является настоящим Борислав Агаджанов Польский генерал Роман Полько заявил, что широко разрекламированное Украиной контрнаступление на деле таковым не является.

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