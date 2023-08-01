В Варшаве заявили, что разрекламированное контрнаступление ВСУ таковым не является

Дмитрий Макеев/РИА Новости Польский генерал Полько заявил, что контрнаступление ВСУ не является настоящим Борислав Агаджанов Польский генерал Роман Полько заявил, что широко разрекламированное Украиной контрнаступление на деле таковым не является.
Дмитрий Макеев/РИА Новости Польский генерал Полько заявил, что контрнаступление ВСУ не является настоящим Борислав Агаджанов Польский генерал Роман Полько заявил, что широко разрекламированное Украиной контрнаступление на деле таковым не является.
Свежие комментарии