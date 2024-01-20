Политнавигатор Россия должна организовать вооружённую охрану складов и стратегических объектов – и начать отстреливать всяких диверсантов.
Депутат Нилов требует начать методичный отстрел диверсантов и поджигателей
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Лукашенко приказал расстреливать на месте поджигателей релейных шкафов на железной дороге. Поджоги прекратились! Ранее он приказал расстреливать на месте грабителей фур. Фуры грабить перестали!
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2 час.
Л
Леонид -
Конечно нужно отстреливать на месте, так как наши власти против возвращения смертной казни, а так сразу и приговор и исполнение, может быть тогда эти сволочи задумаются
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1 час.
николай николай
Единаросы заблокирует не дадут хода . Потому первые и попадут под расстрельную статью
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41 мин.
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