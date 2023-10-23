Израильский шекель упал до уровня 2009 года

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На фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта шекель по отношению к мировым денежным единицам – перед закрытием торгов в пятницу стоимость израильской валюты опустилась до 4,049 шекеля за доллар.