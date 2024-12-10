В Барнауле готовятся к открытию памятника разведчику-нелегалу Виталию Нуйкину

На пр. Социалистическом дежурят три экипажа ГИБДД и работает дорожная техника На пр. Социалистическом в Барнауле идет подготовка к открытию памятника уроженцу Алтайского края, советскому разведчику-нелегалу Виталию Нуйкину.
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