Игорь Колыванов: Поражение «Зенита» в Краснодаре не стало неожиданным

Бывший нападающий сборной поделился впечатлениями от недавнего матча. Экс-футболист Игорь Колыванов, который выступал за «Динамо» и национальную сборную, признался, что поражение «Зенита» в Краснодаре (0:2) для него не стало неожиданным.