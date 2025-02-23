Подборка кадров поражения FPV-дронами центра «Рубикон» бронетехники, автотранспорта и живой силы ВСУ в Курской области.
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Подборка кадров поражения FPV-дронами центра «Рубикон» бронетехники, автотранспорта и живой силы ВСУ в Курской области.
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