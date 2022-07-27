Дональд Трамп виступає на саміті консервативних політичних сил у Вашингтоні, 26 липня 2022 року Дональд Трамп вперше після відходу з Білого дому відвідав Вашингтон Колишній президент виступив із промовою на саміті консервативних політичних сил, натякнувши на можливу участь у президентських виборах у 2024 році Дональд Трамп у вівторок повернувся до Вашингтона вперше після того, […] Сообщение Дональд Трамп вперше після відходу з Білого дому відвідав Вашингтон появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.