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Товарооборот Китая с российским приграничным регионом резко снизился

Товарооборот Китая с российским приграничным регионом резко снизился

Торговый оборот Приморья с Китаем в 2024 году снизился почти на 21 процент из-за действий Запада. Об этом заявил заместитель руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров, которого цитирует РИА Новости.

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