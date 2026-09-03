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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» готов обсудить трансфер Головина с его агентом. «Зенит» и «Краснодар» тоже интересуются хавбеком, Александр «всем доволен» во Франции («СЭ»)

« Спартак » может рассмотреть возможность подписания  Александра Головина . Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб выразил готовность встретиться с агентом полузащитника « Монако », чтобы обсудить возможный трансфер.

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