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Калуга-поиск

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Калуга отмечает 250-летие со дня получения статуса губернского центра

Калуга отмечает 250-летие со дня получения статуса губернского центра

250 лет назад Екатерина II подписала указ, по которому Калуга получила статус губернского центра. Это стало важным этапом в истории города и повлияло на его дальнейшее развитие и формирование исторического облика.

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