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Царьград

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Жордан Барделла: Франция должна пересмотреть поддержку Украины

Жордан Барделла: Франция должна пересмотреть поддержку Украины

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал пересмотреть поддержку Украины, учитывая финансовые трудности Франции.

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