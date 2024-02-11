Беллингем выбыл на 2-3 недели. У него сильное растяжение связок голеностопа

Вчера Беллингема заменили на 57-й минуте матча с «Жироной» (4:0) из-за повреждения, а сегодня «Реал» сообщил, что у полузащитника диагностировано растяжение связок левого голеностопа сильной степени тяжести.
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