В Рязани суд допрашивает свидетелей по делу журналиста Комарова

Свидетель пояснил, что директор издания «Своя колокольня» вымогал деньги за прекращение публикации порочащих статей, сумма договора составила 420 тысяч рублей.
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