Что связывает Нюшу с молодым певцом?

Певица Ньюша активно наживается на внимании, которое привлек ее развод. Несколько месяцев назад она решила расстаться со своим мужем Игорем Сивовым, который, как сообщается, был признан виновным в государственной измене.
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