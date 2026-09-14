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Татар-информ

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Ремонт автомобилей старше 20 лет подорожал на 21% за год

Ремонт автомобилей старше 20 лет подорожал на 21% за год

Расходы на ремонт и обслуживание автомобилей заметно увеличиваются по мере их старения. Самыми доступными для владельцев остаются машины младше трех лет, а наиболее существенный рост среднего чека зафиксирован у автомобилей старше 20 лет.

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