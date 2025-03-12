Проезд по участку Потемкинской улицы в Петербурге сузят на 1,5 года

Как сообщили 12 марта в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Центральном районе с 14 марта 2025 года по 15 августа 2026 года будет сужен проезд по Потемкинской улице от Захарьевской улицы до улицы Чайковского.
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