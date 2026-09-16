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Назад в 90-е: в России растут продажи CD-плееров, кассетников и пленочных фотоаппаратов

Назад в 90-е: в России растут продажи CD-плееров, кассетников и пленочных фотоаппаратов

Россияне все активнее возвращаются к физическим носителям Ретро-техника возвращается в моду: в России растут продажи CD-плееров, кассетных магнитофонов, пленочных фотоаппаратов и виниловых проигрывателей.

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