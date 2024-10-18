Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    И что мы допустим использование от доходов России против нас воевать? И им ничего за это не будет? Неужели мы и это п...G7 подтвердила ре...
  • виталий панов
    Осталось пригласить старушку Шапокляк,и они вместе с Вайкуле всю республика Молдова кормить будут!Мадам Санду встре...
  • Алексей
    А почему Вы решили, что у Майи всё плохо? Победит тот, кто наберёт большинство, а большинство наберёт тот, кого одобр...Мадам Санду встре...

В Госдуме оценили готовность северокорейских военных участвовать в СВО

В Госдуме оценили готовность северокорейских военных участвовать в СВО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что он был бы рад видеть солдат из КНДР на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отметив, что пока у них недостаточно опыта для помощи российским военным сообщает «Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх