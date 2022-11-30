МИД: обвинения о якобы планах производства иранских БПЛА в России необоснованны

Заявления о том, что Россия якобы собирается производить на своей территории иранские беспилотники, необоснованны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Заявления о том, что Россия якобы собирается производить на своей территории иранские беспилотники, необоснованны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
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