6 Здоровых привычек для Долголетия от МОНАХОВ.

Мы все знаем, что самый высокий уровень долголетия у жителей Китая. Но как им это удается? Какой секрет они не раскрывают всему миру? У Даже не смотря на то, что в Китае очень загрязненный воздух они умудряются жить полноценной жизнью очень долгое время.