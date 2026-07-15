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Газета.ру

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Пироговский Университет запустил проект о будущем человека на стыке науки и искусства

Пироговский Университет запустил проект о будущем человека на стыке науки и искусства

Пироговский Университет начал реализацию проекта "Анатомия открытий", в рамках которого ученые и художники будут совместно исследовать влияние современных технологий, научных открытий и изменений окружающей среды на будущее человека.

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