Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полковник ВВС Петров объяснил, почему Гагарин называл его школьным другом

Полковник ВВС Петров объяснил, почему Гагарин называл его школьным другом

Полковник ВВС в отставке Валентин Петров, который был лично знаком с космонавтом Юрием Гагариным, в беседе со «Звездой» рассказал, как познакомился с ним еще до первого полета в космос и почему герой СССР называл его школьным другом.

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