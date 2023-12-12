Кабмин РФ расширил список детских товаров, облагаемых льготным НДС в 10%. В обновленный список товаров добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для детей, пишет ТАСС.