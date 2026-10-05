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В Екатеринбурге на карантине из-за вспышки ОРВИ остаются 25 групп в детсадах

В Екатеринбурге на карантине из-за вспышки ОРВИ остаются 25 групп в детсадах

В Екатеринбурге ситуация с заболеваемостью ОРВИ улучшается. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ – на сегодняшний день закрытых из-за вспышки ОРВИ классов в городе нет.

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