Ангола вышла из ОПЕК, но нефть от этого дешевле не станет

Вячеслав Тетёкин объяснил, чем хороши квоты и кто сбивает цены на «черное золото» Павел Еськов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу сообщил, что страна выходит из ОПЕК.