БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ангола вышла из ОПЕК, но нефть от этого дешевле не станет

Ангола вышла из ОПЕК, но нефть от этого дешевле не станет

Вячеслав Тетёкин объяснил, чем хороши квоты и кто сбивает цены на «черное золото» Павел Еськов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу сообщил, что страна выходит из ОПЕК.

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