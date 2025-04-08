🚂 С начала этого года по Крымской железной дороге перевезено более 2 млн пассажиров Это составляет 101,6% от выполнения показателя за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».
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🚂 С начала этого года по Крымской железной дороге перевезено более 2 млн пассажиров Это составляет 101,6% от выполнения показателя за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».