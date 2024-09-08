В «Яндекс Картах» появилась новая Троицкая линия метро

Команда Яндекса объявила о запуске обновления фирменного картографического сервиса. Сразу после запуска движения на первом участке Троицкой линии Московского метро новые станции появились в приложении и веб-версии «Яндекс Карт».
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