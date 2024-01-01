Губернатор НБМ: "Мы будем работать над тем, чтобы экономика набирала силу"

Новоназначенный председатель Национального банка Молдовы, бывшая министр финансов Румынии и бывшая председатель Сената в Бухаресте Анка Драгу заявила, что цель учреждения - помочь молдавской экономике "активно включиться в процесс конвергенции с европейским рынком".
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