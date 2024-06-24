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Стоящий на вооружении боевых пловцов ВМФ РФ двухсредный автомат АДС пройдёт модернизацию

Стоящий на вооружении боевых пловцов ВМФ РФ двухсредный автомат АДС пройдёт модернизацию

Автомат приняли на вооружение в 2018 году, АДС заменил автомат АПС.

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