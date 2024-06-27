Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ямкач
    Запретами такое никогда не решается, то, что запретный плод сладок стало  понятно еще с библейских времен. Это должна..."Кринжово выгляди...
  • Александр
    Вообще-то на фотографии, конкретно на первой, это клубника. У земляники ягода не круглая, а вытянутая, слегка заострё...В лесах Алтайског...
  • Любовь Головина
    МУС таким образом прикрывают их задницы перед россиянами.Что означают орде...

"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин

"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин

По словам депутата, в таком случае даже безвкусные пэтэушницы перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели будто их "покусали пчелы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
Запретами такое никогда не решается, то, что запретный плод сладок стало  понятно еще с библейских времен. Это должна быть очень хорошая качественная пропаганда здоровой, красивой внешности. Это чисто пиндосовские стандарты, всего должно быть очень много, большая машина, большая грудь, большая жопа и губы (как у курицы жопа) Надо от этого уходить, но не запретами, а воспитанием.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх