По словам депутата, в таком случае даже безвкусные пэтэушницы перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели будто их "покусали пчелы".
"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин
Комментарии
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Игорь Ямкач
Запретами такое никогда не решается, то, что запретный плод сладок стало понятно еще с библейских времен. Это должна быть очень хорошая качественная пропаганда здоровой, красивой внешности. Это чисто пиндосовские стандарты, всего должно быть очень много, большая машина, большая грудь, большая жопа и губы (как у курицы жопа) Надо от этого уходить, но не запретами, а воспитанием.
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