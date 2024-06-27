"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин

Игорь Ямкач

Запретами такое никогда не решается, то, что запретный плод сладок стало понятно еще с библейских времен. Это должна быть очень хорошая качественная пропаганда здоровой, красивой внешности. Это чисто пиндосовские стандарты, всего должно быть очень много, большая машина, большая грудь, большая жопа и губы (как у курицы жопа) Надо от этого уходить, но не запретами, а воспитанием.