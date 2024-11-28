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Аудиоплатформа Pocket FM использует инструменты искусственного интеллекта, чтобы расширить свой каталог контента

Аудиоплатформа Pocket FM использует инструменты искусственного интеллекта, чтобы расширить свой каталог контента

На индийской аудиоплатформе Pocket FM размещено более 200 000 часов контента. Однако генеральный директор компании Рохан Наяк считает, что платформе еще есть куда расти в плане создания оригинального контента и расширения своей библиотеки за счет множества жанров и поджанров.

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