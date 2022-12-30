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«Россия в АФК – это дополнительные инвестиции и спонсоры». Глава Федерации Узбекистана о переходе РФС в Азию

«Россия в АФК – это дополнительные инвестиции и спонсоры». Глава Федерации Узбекистана о переходе РФС в Азию

Глава Ассоциации футбола Узбекистана высказался о возможном переходе РФС в АФК. «Если берем отбор на чемпионат мира, то сборная России не конкурент азиатским странам, потому что ФИФА увеличила квоту для Азии.

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