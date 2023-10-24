Пришло время переосмыслить родительский подход к интерьерам Прикрытый кружевной салфеткой телевизор когда-то вызывал усмешку у тех, кто стоял в очереди за венгерскими «стенками».
Интерьерные «клише» наших бабушек, от которых пора отказаться
Комментарии
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Элеонора Коган
Особенно хороша прозрачная стеклянная мебель на кухне!!!
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1 н.
Елена Дружинина
Такая спальня-шкатулочка подойдёт людям с очень крепкой нервной системой, остальные через месяц будут в состоянии крайнего нервного раздражения😃
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1 н.
НR
Надежда Rudi
Согласна на все сто! Были у меня модные в свое время красные обои. Сняли их через три месяца. Стало невыносимо жить в красной комнате!
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1 н.
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