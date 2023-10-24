Интерьерные «клише» наших бабушек, от которых пора отказаться

Такая спальня-шкатулочка подойдёт людям с очень крепкой нервной системой, остальные через месяц будут в состоянии крайнего нервного раздражения😃

НR

Надежда Rudi

Согласна на все сто! Были у меня модные в свое время красные обои. Сняли их через три месяца. Стало невыносимо жить в красной комнате!