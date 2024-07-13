Били детей резиновыми дубинками. "Тюркский мир" взорвёт Россию через подвальные школы ваххабизма?

Одиссей

1. в очередной раз возникает вопрос к Львовой-Беловой, Всероссийской Матушке и прочим ювенальщикам... Забрать детей у русской матери из-за того, что в доме нет бананов - это легко. А тут? Политической воли нет? Может, другое место работы поискать? 2. "Однако до сих пор раскрывают их лишь сами дети, бегущие от побоев, в то время как силовики, очевидно, находятся в "блаженном неведении"." А что, участковых у нас уже упразднили? Не они ли должны знать ВСЕ на вверенной им территории. Это что, "служебное несоответствие" или "преступная халатность"? А, может, пособничество? И где реакция органов? 3. "Вникнув в дело, судебная власть пришла к выводу… что ничего особенного не произошло." Вообще феерично!! Как всегда возникает вопрос "а судьи кто??" И как тогда эти судьи судят в других случаях? По всему выходит, что у Уфимской Фемиды и весы скособочены, и повязка с глаз сползла...