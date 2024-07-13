ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Evgenija Palette
    ВЫГНАТЬ ИХ НА Х со словами "У НАС - ВОЙНА НЕ ДО ВАС. ПОШЛИ ВОН! ( нужна только политическая воля. Ничего больше!)...Религия для них п...
  • Наталья Волкова
    А сенаторам похоже больше делать нечего. Ей вообще какое дело до того, кто и где торчит? Оптимизировать надо это думс...Сенатор упрекнула...
  • ninikooo Митусова
    А у сотрудников ФСБ и Росгвардии есть жены, дети, матери, братья?! Почему они свои прямые обязанности переложили на п...Били детей резино...

Били детей резиновыми дубинками. "Тюркский мир" взорвёт Россию через подвальные школы ваххабизма?

Били детей резиновыми дубинками. "Тюркский мир" взорвёт Россию через подвальные школы ваххабизма?

Фото: Коллаж ИА Новороссия Силовики накрыли в Уфе (Башкирия) незаконную ваххабитскую медресе для детей мигрантов.

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Комментарии
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Одиссей
1. в очередной раз возникает вопрос к Львовой-Беловой, Всероссийской Матушке и прочим ювенальщикам...  Забрать детей у русской матери из-за того, что в доме нет бананов - это легко. А тут? Политической воли нет?  Может, другое место работы поискать? 2. &quot;Однако до сих пор раскрывают их лишь сами дети, бегущие от побоев, в то время как силовики, очевидно, находятся в &quot;блаженном неведении&quot;.&quot; А что, участковых у нас уже упразднили? Не они ли должны знать ВСЕ на вверенной им территории. Это что, &quot;служебное несоответствие&quot; или &quot;преступная халатность&quot;?  А, может, пособничество? И где реакция органов? 3. &quot;Вникнув в дело, судебная власть пришла к выводу… что ничего особенного не произошло.&quot; Вообще феерично!! Как всегда возникает вопрос &quot;а судьи кто??&quot;  И как тогда эти судьи судят в других случаях? По всему выходит, что у Уфимской Фемиды и весы скособочены, и повязка с глаз сползла...
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2 час.
Сергей Лепехов
Вот ничего удивительного. Позволили навпускать сюда всего этого дерьма - получайте. Дайте время - ещё и не такое откроется...
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2 час.
ninikooo Митусова
А у сотрудников ФСБ и Росгвардии есть жены, дети, матери, братья?! Почему они свои прямые обязанности переложили на плечи парней из Русской Общины?! Про МВД и Колокольцева речь даже не идет- балласт в летаргическом сне, уж сколько лет…
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1 час.

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