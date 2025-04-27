Платные буфеты в школах: необходимость или излишняя роскошь Юлия ЧелкановаБуфет в школе играет важную роль в обеспечении учащихся питанием, и именно поэтому вопрос о платных буфетах становится все более актуальным.
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